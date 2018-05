ROSSO COME LA PASSIONE

Cucina, pizzeria, pasticceria, cantina e cocktail bar.

Ad ogni ora Rosso è il luogo nel quale poter trascorrere una pausa caffè, condividere un'esperienza culinaria o bere un drink fra amici.

Si tratta di un concept restaurant , perchè la proposta cambia nei vari momenti della giornata, a partire dal menù.

Aperto dalle sette di mattina alle due di notte, 7 giorni su 7, dalla prima colazione al dopocena, passando per il pranzo e l'aperitivo, Rosso nasce per accogliere, in un ambiente internazionale, dall'atmosfera conviviale e confortevole tutti coloro che vogliono degustare un menu gourmet.

Menu che potete consultare online sul nostro sito http://www.ristoranterosso.it/menu/ .

Vi aspettiamo.

Info e Prenotazioni 0664420656

Mail. info@rossoristora.it

www.ristoranterosso.it