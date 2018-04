ROSSO Cocktail

Da Rosso eat drink stay, in viale Aventino 32, a pochi metri dal Circo Massimo, le giornate si allungano, il clima si scalda e la sete cresce.

Veniteci a trovare per un aperitivo con i vostri amici, il nostro team del bar guidato da Giovanni Seddaiu vi accoglierà con il sorriso sul volto e con la voglia di farvi assaggiare le nostre versioni dell’aperitivo all’italiana, un cocktail "Negroni", un "Milano Torino" o una delle nostre ricette, “Tanto pe Cantà”, un’interpretazione romanesca del celeberrimo "Americano" e, perché no, dopo un paio di drinks, fermarsi al banco per completare la vostra esperienza degustando le creazioni gastronomiche del nostro Chef, Nicola Gesmundo, abbinando un buon vino o un buon drink fatto con cura dai nostri ragazzi.

Ma la serata da Rosso non finisce qui e prosegue con l'after dinner, niente di meglio di un dolce artigianale, unicità creata dalla Chef Patissier Daniela Nobili, come il "Chichen itza" mousse di cioccolato Valhrona 68%, crema catalana, biscuits morbido alle nocciole, crumble di mandorle) o il "Noisette" cremoso al pralinato di mandorle e nocciole, mousse leggera al limone e cioccolato bianco Ivoire Valhrona, sablè croccante alle nocciole) abbinati dai nostri magnifici cocktails per concludere egregiamente la serata.

