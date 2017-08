Rose, Joy e Hawk: Regal Academy al Rainbow MagicLand

Il 26 agosto al Rainbow MagicLand giornata interamente dedicata alle famiglie con Rose, Joy e Hawk, i tre incredibili personaggi Regal Academy. I nipoti dei personaggi più celebri delle fiabe, accompagneranno i bambini in questa fantastica esperienza piena di magiche avventure tra foto ricordo e giochi che metteranno alla prova le abilità dei piccoli eroi delle favole!

Tante sorprese e animazione a partire dalle 11.00 del mattino; nel pomeriggio due spettacoli interattivi, seguiti da autografi, meet&greet e photoshooting. La serie animata, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction, a breve sarà in onda su Rai YoYo con la seconda stagione.

Le attrazioni del Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand è pronto a regalarvi giornate indimenticabili tra le sue 38 attrazioni: potrete sbizzarrirvi tra un lancio mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika o il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una fresca discesa dallo Yucatan o un giro sulle avventurose Rapide. Tutto questo dopo aver provato l’adrenalina a 360 gradi, sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards 2016, o aver scovato il mostro marino che distrugge le imbarcazioni in un’agguerrita Battaglia Navale all’ultimo spruzzo d’acqua.

Spettacoli al Rainbow MagicLand

Altrettanto ricco il palinsesto spettacoli: al Gran Teatro CAPPUCCETTO ROSSO – La Fiaba delle Fiabe e le intrepide avventure di ROBIN HOOD – Signore di Sherwood; al Piccolo Teatro le divertenti avventure di Capitan Peter e la ciurma sperduta. Invece, per chi ama l’adrenalina, all’area stunt l’adrenalinico Extreme Motor Show; per i più romantici llusion: proiezioni interattive, giochi d’acqua, musica, fontane danzanti e magiche coreografie sono gli elementi speciali di questo spettacolo nella Baia Incantata. Da non perdere, infine, l'esperienza del Cinema 4D del Planetario con due spettacoli d'eccezione: Le Avventure di Sammy, che racconta la vita di una tartaruga marina tra mille peripezie, e il Solar System Journey, un viaggio all'interno del sistema solare. E non dimenticate di scattare foto ricordo, durante la vostra giornata, da condividere grazie al wi – fi gratuito sempre a disposizione.