Rosario Giuliani Quartet al Gregory's Jazz Club

Martedì 3 gennaio 2017 ROSARIO GIULIANI 4TET Rosario Giuliani, uno dei jazzisti italiani più noti a livello internazionale, torna con il suo sax alla guida di un nuovo progetto. Il talento artistico di Rosario Giuliani - un riferimento per tutti gli altosax di nuova generazione - non ha più bisogno di provare le sue doti: generosità, virtuosismo, energia e lirismo sono le sue caratteristiche principali. Rosario Giuliani, ormai noto in tutto il mondo, continua a stupire per la sua originalità quasi istintiva, che è facilmente identificabile non solo nell'approccio con gli strumenti, ma anche nella composizione delle partiture. Di rilievo anche il palmarès, che annovera autorevoli riconoscimenti. Nel 1996 risulta vincitore del premio intitolato a Massimo Urbani e l'anno seguente dello "Europe Jazz Contest", assegnatogli in Belgio come miglior solista e miglior gruppo; nel 2000 si aggiudica il "Top Jazz" nella categoria nuovi talenti, risultando primo nel referendum annuale indetto della rivista specializzata Musica Jazz. Tante e prestigiose anche le sue collaborazioni nell'ambito del jazz, dove ha avuto modo di affiancare musicisti di valore assoluto quali Charlie Haden, Gonzalo Rubalcaba, Phil Woods, Enrico Pierannunzi, Enrico Rava, Franco D'Andrea, Martial Solal, Jeff "Tain" Watts, Mark Turner, Kenny Wheeler, Joe Locke, Joe La Barbera, Cedar Walton, Cameron Brown, Biréli Lagrene e Richard Galliano. Il concerto di stasera sarà quindi l'occasione per apprezzare ancora una volta lo straripante talento di Giuliani, che con il suo fraseggio fluido, a tratti vorticoso, ricongiunge con naturalezza la sua moderna visione del sax alto alla lezione di grandi sassofonisti come Julian "Cannonball" Adderley, Art Pepper e John Coltrane; e per avere la conferma di quanto il jazz italiano degli ultimi anni esprima qualità e talento di livello internazionale. Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 20,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto