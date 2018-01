Rosario Giuliani al Gregory's Jazz Club

Al Gregory's Jazz Club tre giorni con Rosario Giuliani, il 4, il 5 e il 6 gennaio per tre progetti diversi - il Saxophpone Ensemble, il Rosario Giouliani 4tet (18 anni dopo) e lo Standards Trio - uno dei migliori sassofonisti del jazz italiano, e uno dei pochi ad aver messo d'accordo critica e pubblico in tutto il mondo. Un onore e un piacere averlo con noi e tra i nostri amici.



Giovedì 4 gennaio 2018 ore 22.00

ROSARIO GIULIANI SAXOPHONE ENSEMBLE



La band di supersax , composta da una selezione dei migliori allievi di Giuliani, in un repertorio dedicato al genio di Charlie Parker, i suoi soli arrangiati e interpretati a 5 voci, insieme ad alcuni brani originali di Rosario Giuliani, come “Suite et poursuite”, “Mr. Dodo” e “More Than Ever”.



Rosario Giuliani - Sax alto

Alessio Bernardi - Sax alto

Davide Carini - Sax alto

Ivan Bernardini - Sax tenore

Luciano Ciaramella - Sax tenore

Riccardo Nebbiosi - Sax baritono

Nicola Guida - Pianoforte

Dario Piccioni - Contrabbasso

Francesco Merenda – Batteria



Venerdì 5 gennaio 2018 ore 22.00

ROSARIO GIULIANI 4TET 18 ANNI DOPO



18 anni dopo i 4 musicisti si riuniscono per festeggiare insieme il compimento della maggiore età dello storico “Rosario Giuliani 4et”.



Rosario Giuliani -Sax alto

Pietro Lussu - Pianoforte

Pietro Ciancaglini - Contrabbasso

Lorenzo Tucci – Batteria



Sabato 6 gennaio 2018 ore 21.30

ROSARIO GIULIANI STANDARDS TRIO



Un progetto originale di standard jazz arrangiati per un inedito trio, composto, oltre che da Rosario Giuliani al sax, anche dal giovane talento dell’hammond Leonardo Corradi e il batterista, oramai più che una promessa, Marco Valeri.



Rosario Giuliani - Sax alto

Leonardo Corradi - Organo Hammond

Marco Valeri - Batteria



ingresso per ciascun concerto

€ 20 inclusa la prima consumazione

Via Gregoriana 54/a

06 6796386 - 327 82623770