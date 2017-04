Rosalind Franklin | il segreto della vita

da mercoledì 19 a sabato 22 aprile ore 21 23 aprile ore 18 di Anna Ziegler drammaturgia Nicoletta Robello Bracciforti con Asia Argento e Filippo Dini regia Filippo Dini Teatro Eliseo Ci troviamo di fronte ad uno degli avvenimenti più sconvolgenti e controversi nella storia del pensiero e delle conoscenze scientifiche, la scoperta del DNA. Tutta l'umanità si inchina e si compiace in un unico trionfale applauso nei confronti dei grandi scienziati che sono riusciti a decifrare quello che comunemente era definito il segreto della vita. I personaggi coinvolti in questa scoperta lottarono per avere un personale posto di rilievo nella Storia, a discapito del sesto personaggio di questa storia, dell'unica donna di questa favola; una donna meravigliosa e detestabile, una persona limpida e contraddittoria, ambiziosa e vigliacca, impossibile da raccontare: Rosalind Franklin. BIGLIETTI intero 10,00 euro ridotto 8,00 euro ragazzi 6,00 euro info e prenotazioni 06/ 2010579 promozione@teatrotorbellamonaca.it