Roots Blues Duo

Stefania Calandra, la blueswoman italiana entrata in finale all'IBC di Memphis, il più importante festival blues internazionale, è considerata la nuova Bonnie Raitt da quando ha rappresentato l'Italia fino alla vittoria nella finale nazionale, nella sezione "duetto/solista", durante il Roots and Blues Festival di Parma, nel luglio del 2007. Artista poliedrica, si è formatasi al centro internazionale di danza di Cosenza di Isabella Sisca, ha vinto successivamente la borsa di studio presso la scuola diretta da Gigi Proietti, avendo poi occsione di partecipare a tournée teatrali con lo stesso Proietti, Alvaro Piccardi e G. Patroni Griffi e in televisione, in varie fiction televisive e spettacoli di successo come Fantastico nella figura di Prima Ballerina, e al cinema con Ricky E Barabba per la regia di Christian De Sica. Stefania è cosentina, possiede una voce roca e potente che rispetta le sacre regole del blues ma si adatta ad altri generi: con The Scurvy Brothers rilegge il rock degli Steely Dan, con i Blues in Vein esplora la storia del blues. Al suo attivo vanta partecipazioni internazionali con Lionel Richie, Phil Collins, Johnny Winter, Albert Lee, Shemekia Copeland, Bobby Dixon, Deborah Coleman, Earl Thomas, T.M.Stevens, Keith G. Brown, Nine Below zero, Marquise Knox, Joyce E. Yuille. In ambito nazionale con Massimo Ranieri Zucchero Sugar Fornaciari e Raf, solo per citarne alcuni, ma soprattutto esprime una grande versatilità a tutta l'arte in generale. Bella e interessante la lezione che ci fa sul Blues, ad ogni spettacolo un ascolto piacevole ed accrescitivo.