Idriss D in consolle al Room26

Prima di suonare al Cocoricò di Riccione, suonerà il 18 marzo nella capitale ed ha scelto ancora una volta il club Room 26. Dalla Cadenza label, il note dj e produttore house si esibirà live nella sala grande della discoteca Room 26, la main room. Coadiuvato dal Resident Paolo Pompei per una serata di musica House a Roma. In Plus room musica commerciale e dance curata da Marco Gioia e la voce di Mr Vee. L'ingresso è ridotto inserendosi in lista o prenotando un privè al numero 3404987255