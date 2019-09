Rooftop in Rome: A Dinner with Alessandro Dal Degan

Radisson Blu es. hotel, Rome e il Ristorante Sette sono lieti di annunciare la partecipazione di Alessandro Dal Degan lunedì 16 settembre alla cena evento della rassegna «Rooftop in Rome. A dinner with» che ci accompagnerà fino a novembre 2019.

Sei importanti cene evento con sei chef con stella Michelin selezionati tra i migliori interpreti della cucina italiana contemporanea.

Ingredienti e odori che uniscono i sapori antichi e le tecniche moderne provenienti da tutte le parti del mondo, andando a comporre così piatti che saranno “tradizione” domani.

Protagonista del nostro progetto di ristorazione è il resident chef Giuseppe Gaglione autore di una cucina in costante equilibrio tra i sapori tipici del Mediterraneo ed elaborazioni fusion in linea con le più importanti tradizioni gastronomiche internazionali contemporanee.

Alessandro Dal Degan - classe 1981, eredita l’amore per la cucina da sua mamma, cuoca anch’essa.

Oggi è lo chef patron del ristorante La Tana* ad Asiago (VI) e tramuta la passione per la cucina in una entusiasmante ricerca della materia prima e degli ingredienti della sua terra.

Dicono di lui:

«(Alessandro è) un cuoco-erborista che conosce ogni germoglio, erba o radice che cresce sullo splendido Altopiano, gli stessi arbusti cantati dall’asiaghese Mario Rigoni Stern. [...] Una cucina personalissima e materica, che non dissipa, nè sfigura la materia prima come fanno tanti oggi: questa rimane centrale e ben presente sotto i colpi rispettosi dell’eroe Dal Degan [...]».

Menu

Agnello, vongole, mentuccia, cetriolo bruciato e uva

***

Merluzzo mantecato, yogurt, aglio orsino, uova di aringa, pancetta e yuzu

***

Crema di peperone alla brace, insalata di erbe aromatiche, limone e caprino

***

Rigatoni Felicetti di grano Kamut con pesto di lattuga romana, scorfano e tè nero fermentato

***

Riso Acquerello al pino mugo mantecato con formaggio Asiago stravecchio

***

Sella di capriolo alla resina, funghi trombette, geranio e sedano rapa

***

Menta, mirtillo e mandorla

***

Pera, Hibiki, cioccolato fondente e ginepro

70 euro incluso wine pairing