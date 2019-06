Ronan One Man Band & Marko Balland in concerto al Charity Café

Sabato 15 giugno 2019 serata internazionale al Charity Café di Via Panisperna con Ronan One Man Band & Marko Balland. Da alcuni mesi, infatti, il duo composto da questi due eccellenti musicisti si esibisce sui palchi in Francia e in Europa.



Ronan One Man Band, chitarra, una cassa, un rullante ed una voce graffiante che nasconde un blues demoniaco. Marko Balland, proviene da Marsiglia, "l'Armonica di Sanseverino" dal grande suono e dai ritmi selvaggi.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Roman One Man Band: voce, chitarra, cassa & rullante

Marko Balland: armonica