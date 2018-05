Almeno pensami: Ron in concerto all'Auditorium

Ron torna all’Auditorium Parco della Musica dopo la partecipazione al 68° Festival di Sanremo con “Almeno pensami”, brano inedito del grande Lucio Dalla, che gli è stato assegnato personalmente dal Direttore Artistico Claudio Baglioni attraverso gli eredi che lo hanno custodito in questi anni e ne hanno autorizzato la pubblicazione al Festival.

È l’ottava partecipazione in gara al Festival di Sanremo per Ron che ha fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston a soli 16 anni in coppia con Nada e ha vinto il Festival nel 1996 in coppia con Tosca con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni”.

La sua carriera come autore comincia nel 1972, quando scrive insieme a Dalla la musica di “Piazza Grande”, presentata poi a Sanremo da Lucio. Restano indimenticabili alcune sue canzoni tra le quali “Non abbiam bisogno di parole”, “Anima”, “Joe Temerario”, “Una città per cantare”, “Attenti al Lupo”.