RoModa & Creative Market, artigianato food ed estetica bio

The Best Place for Artisan, Officine Creative Market, Bio Village e Luxury Second Hand presentano la prima edizione di RoModa & Creative Market - weekevent in città. Un evento in programma i prossimi 2 e 3 marzo, nei moderni 1200 mq del Set-Spazio Tirso un vero e proprio Concept Market a 360 gradi.

RoModa & creative Market al Set-Spazio Tirso

Più di 120 espositori provenienti da tutta Italia per due giorni di Expo dedicati a tutta la famiglia. Un percorso che porterà i visitatori dalla moda, con il pret a porter e le ultime tendenze fashion, alle creatività artigianali rigorosamente Made in Italy.

Gli accessori, i gioielli e bijoux, un' accurata selezione vintage, il design Italiano e l'home decor saranno protagonisti. Poi ci sarà spazio per il 'pianeta bio' dell' estetica, con trattamenti prova gratuiti e non mancherà il 'food' con un percorso enogastronomico con degustazioni tipiche regionali.

Per i visitatori tante attrazioni e momenti di intrattenimento, laboratori per bambini, workshop di cucina, lezioni di ballo con Ballando con RoModa e la possibilità di vincere biglietti omaggio per i concerti di Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, The Giornalisti.

L’evento è aperto ad artigiani, designers e piccoli operatori dell’ingegno, grandi, medi ma anche piccoli brands italiani emergenti, produttori di bio food, operatori del settore benessere ed estetica .Un'importante vetrina per i migliori e i più originali prodotti nel settore tessile, orafo, arredamento ,design, artigianato, complementi d’arredo, cosmetica, benessere e prodotti biologici.

Per info e prenotazioni inviare email a thebestplaceforartisanitaly@yahoo.com