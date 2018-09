Inaugurazione Giovedì 4 Ottobre ore 18:30



Romics Off, il Fuori Salone: SUSY BOOTS di IACA Studio dal 4 al 7 Ottobre 2018 un’esposizione a cura di Medina Eventi Arte e Design con il Patrocinio del Romics. Tanti gli eventi che anticipano, accompagnano e proseguono il Festival nel mese di Ottobre. “Romics Off”, il fuori salone del Romics, prevede tanti appuntamenti in città…e non solo, è in questo contesto che si inserisce l’exhibition organizzata da Medina Roma che presenta due originali progetti realizzati da Fabiana Iacolucci (disegni) e Valentina Calvani (testi): il lancio del nuovo personaggio, ispirato alla jazzista italiana Susanna Stivali, SUSY BOOTS la vita è una questione di ritmo e TOP TOPI CIAK SI GIRA!. Durante la serata di inaugurazione Giovedì 4 ottobre sarà presente anche la cantante Susanna Stivali.



SUSY BOOTS la vita è una questione di ritmo



Susy è una ragazzina e ama la musica. Vive di musica. Ironica e divertente, offre il suo sguardo sul mondo attraverso la sua passione. Crede fortemente che la vita sia una questione di ritmo. Si interessa dell’universo e dei suoi problemi, pone domande cui cerca di trovare risposte. Spesso ci riesce attraverso la musica.



TOP TOPI CIAK SI GIRA!



I TOP TOPI sono una comunità ed esprimono ogni sfumatura del genere umano in tutte le possibili circostanze di vita quotidiana. Questo permette di trattare infiniti temi: sociali e culturali fino ad arrivare al puro intrattenimento. Con il progetto “TOP TOPI CIAK SI GIRA !” IACA celebra il mondo del Cinema rendendo i Top Topi ironici protagonisti delle locandine di alcuni dei più famosi film cult.