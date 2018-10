Roma capitale del fumetto, c'è Romics: le ultime su cinema, animazione e games

Edizione autunnale per ROMICS, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. Dal 4 al 7 ottobre l’imperdibile mondo di Romics celebrerà i Romics d’Oro 2018: Marco Gervasio, storico autore Disney, all’opera sui celebri Fantomius e Papertotti, e sulle indimenticabili storie di Topolino; Charlotte Gastaut, un talento d’eccezione tra moda e illustrazione, che si muove con disinvoltura tra mondi creativi diversi e Chris Warner sceneggiatore, disegnatore, editor, che ha sceneggiato e disegnato diverse storie tra cui Predator, Terminator, Black Cross e Barb Wire.

Romics dal 4 al 7 ottobre

Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni.

Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità editoriali. Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

I linguaggi dell’immaginario

Romics è il grande appuntamento per il pubblico sui linguaggi dell’immaginario, universalmente riconosciuti come media e contenuti generatori di cultura, capaci di veicolare messaggi e smuovere coscienze, grazie alla straordinaria forza evocativa (e poetica) delle immagini, delle parole e della letteratura disegnata. Questo mondo è una parte vitale dell’industria culturale dell’intrattenimento, uno spaccato del mercato dove anche l’Italia recita un ruolo da protagonista sia nei contenuti che negli interpreti.

Per questa capacità di essere un trait d’union e un luogo d’incontro di generi e tendenze diversificate e tra le generazioni, Romics è riconosciuta dalle istituzioni e dall’industria del settore come un uno spazio privilegiato. Continuano le collaborazioni istituzionali instaurate con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in tema da un lato di promozione del libro e della lettura e dall’altro di sviluppo e diffusione del cinema italiano e dell’industria cinematografica nazionale, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sui linguaggi dell’immaginario come supporto alla didattica e all’espressione della creatività degli studenti e con la collaborazione della Regione Lazio in tema di industrie culturali creative.

Magia grafica, grandi storie e attualità

“La magia grafica, le grandi storie, i temi dell’attualità, queste le parole chiave della XXIV edizione di Romics.” – racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics – “Grandi autori internazionali premiati con il Romics d’Oro, prestigioso Premio alla Carriera assegnato ai grandi protagonisti del nostro immaginario, nel format trasversale distintivo di Romics, mondi artistici che si confrontano e che rappresentano per il pubblico un’occasione unica ed imperdibile di approfondire e scoprire nuovi universi: la magia grafica tra illustrazione e moda di Charlotte Gastaut; le mirabolanti avventure Disneyane di Marco Gervasio, con Topolino, Fantomius e Papertotti; Chris Warner, sceneggiatore, disegnatore, editor, una straordinaria carriera tra Marvel, DC Comics, WildStorm e Dark Horse Comics".

Pixar. 30 anni di animazione

Il grande cinema di animazione con l’imperdibile Lecture Pixar. 30 anni di animazione, con Elyse Klaidman, responsabile degli Archivi Pixar e curatrice della mostra dedicata al grande studio di animazione statunitense ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e con Maria Grazia Mattei, curatrice dell’edizione italiana della mostra e presidente MEET, centro internazionale per la cultura digitale.

I Maestri del fumetto Igort, Romics d’Oro 2017, e Vittorio Giardino, Romics D’Oro 2004 raccontati in due grandi documentari: Manga Do. Igort e la via del manga di Domenico Distilio e Le circostanze. I romanzi disegnati di Vittorio Giardino di Lorenzo Cioffi.

L’arte pittorica raccontata a fumetti con le biografie di Schiele e Basquiat. L’attesa anteprima di Mirai, il nuovo lungometraggio di Mamoru Hosoda. Grandi mostre di originali, dedicate ai Romics d’Oro attendono il pubblico.

La Comics City

La Comics City è il cuore pulsante dedicata agli autori, ai grandi panel, agli eventi di fumetto in diretta con il grande wall dedicato agli artisti, all’Area Pro, che accoglie il pubblico con tantissime proposte e incontri orginali.

Tante grandi voci del mondo giornalistico si confrontano in numerosi panel: la riflessione sul ’68 e le sue molteplici eredità, un decennio che ha segnato una trasformazione radicale nelle abitudini, nel costume, nella cultura, nella consapevolezza di sé, la coscienza globale dell’essere giovane; il Graphic Journalism; il centenario della prima guerra mondiale raccontata a fumetti; il confronto sulle nuove dinamiche del mercato del fumetto italiano, tra librerie ed edicole; l’omaggio a Sergio Zaniboni con una grande mostra di originali dedicata a Diabolik; la riflessione sull’evoluzione del linguaggio del fumetto, con protagonisti autori di diverse generazioni in un vivace confronto; l’evoluzione del segno grafico nelle città dai graffiti alla Street art.

La narrativa e il racconto per ragazzi continuano a stupire il pubblico di Romics, tra le numerose voci in questa edizione, Simonetta Agnello Hornby con la presentazione del suo libro per ragazzi, i giallisti e autori noir Matteo Strukul, Marcello Simoni e Romano De Marco protagonisti di diversi e originali panel.

Romics: il Dragone sul Colosseo

Il grande cinema regalerà grandi sorprese, tra effetti speciali ed anteprime. Una straordinaria immagine accompagna Romics nell’edizione di ottobre: Il Dragone sul Colosseo, Il mito e la città eterna nell’interpretazione di Paolo Barbieri. Il suo splendido dragone che si avvolge con forza e allo stesso tempo con leggerezza sul monumento simbolo di Roma, è l’immagine ufficiale della campagna di Romics XXIV.