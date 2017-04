Romeo e Giulietta: cinema sul sipario al Teatro Argentina

In arrivo sul grande “schermo” del Teatro Argentina tre importanti spettacoli teatrali andanti in scena lo scorso anno nei teatri londinesi.

Tre appuntamenti per CINEMA SUL SIPARIO che accoglie tre capolavori shakespeariani proiettati in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Mercoledì 3 maggio (ore 21) Romeo e Giulietta, diretto dallo stesso Branagh. In proiezione la storia d’amore più famosa di tutti i tempi, ma portata in scena da Branagh e dal suo team creativo in una moderna e appassionata versione della tragedia classica, dove la faida tra Montecchi e Capuleti avrà conseguenze devastanti per i due giovani amanti coinvolti nel conflitto. Anche questo spettacolo è della Kenneth Branagh Theatre Company, infatti Kenneth Branagh co-dirige con Rob Ashford, Richard Madden e Lily James, nei panni di Romeo e Giulietta. Sir Derek Jacobi interpreta Mercuzio, Meera Syal la balia.