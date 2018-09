Romeo e Giulietta (fuori scena) al Teatro Trastevere

Dal 26 al 30 settembre, al Teatro Trastevere, ci aspettano serate di risate e allegria.

Dopo il successo dello scorso anno ottenuto con la commedia "Amleto in salsa piccante", dopo l’acclamato adattamento de "Il Maestro e Margherita" di Bulgakov e del commovente e profondo “Non è poi la fine del mondo”, l'Associazione Culturale "Sipario su Roma" torna a calcare le tavole del palcoscenico con l'esilarante "Romeo & Giulietta (fuori scena)", scritta e diretta da Francesca Bruni. Molto liberamente tratto dall’opera di William Shakespeare (pace all’anima sua!)

Una pièce tutta da ridere, in cui la formula del teatro-nel-teatro trova spazio in una cornice divertente e piena di gag tutte da gustare.

Dialoghi spassosi, buffi equilibrismi shakespeariani ed un ritmo incalzante sono gli ingredienti vincenti di uno spettacolo pirotecnico, condito dalla bravura di una compagnia di attori affiatata e talentuosa.

Uno spettacolo originale e divertente adatto a giovani dai 0 ai 99 anni dove sarà impossibile annoiarsi!



“Diario del regista, ultimo giorno prima del debutto. La vigilia di quello che si configura come un disastro annunciato.

Mi sono svegliato presto stamattina. Non era nemmeno mezzogiorno.

Devo aver avuto un sonno agitato, ero tutto sudato nel letto.

Mercuzio, Romeo, Tebaldo, la nutrice, Giulietta…tutti li ho sognati, e in quell’incubo oscuro tutti mi davano il tormento con la loro recitazione a dir poco raccapricciante”



Riuscirà il nostro malcapitato regista a portare in scena senza intoppi Romeo e Giulietta di Shakespeare nonostante la sgangherata compagnia di attori a disposizione?

Lo scopriremo insieme.



Dal 26 al 29 settembre ore 21

Domenica 30 ore 18



Biglietto intero: 13€ + 2€ tessera

Biglietto ridotto (under 14/over 65): 10€ + 2€ tessera



Per info e prenotazioni: 320 811 44 23 – sipariosuroma@gmail.com