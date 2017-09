Rome Zoo a San Lorenzo: notte di funk e breaker

Il primo mercoledì di settembre all'Ex Dogana block party arriva uno dei collettivi che sin dal giorno uno ha spinto per portare in alto Roma nel panorama italiano: il "Rome Zoo", che per l'occasione porterà il suo roaster di dj e breaker. Un evento imperdibile sotto il cielo del Condominio San Lorenzo. Hip hop e funk fino al termine della notte.

DJ SET:

Dj Serio - Dj Stile - Dj Baro

BREAKING CORNER:

Urban Force

Seaside Attack

Jordi Culebra (Free Stepz)

Wildup

Klandeskillz

La Trucha

DRINK & FOOD:

Happy hour fino alle 20:30

Con spritz e birre a €5

Risto-Contanier a cura di Banco.

GIOCHI:

Biliardini & Ping Pong



Ingresso GRATUITO