Rome Startup Week 2018: conferenza di apertura domenica 8 aprile

Inizia ufficialmente l’8 Aprile con la conferenza di apertura, alla quale parteciperanno le principali istituzioni legate al mondo dello sviluppo imprenditoriale della città, la seconda edizione della Rome Startup Week, un vero e proprio festival del mondo dell’innovazione ad ingresso libero, che si terrà nella sede gentilmente concessa dalla Regione Lazio di WEGIL a Trastevere fino al 14 Aprile.

Nei giorni 6-7- 8 Aprile inizieranno ad animare la Week alcuni eventi partner come lo Startup Weekend legato ai temi Sport e Tech, la maratona del Mobility hack legato ai temi della mobilità e tecnologia e il Lean Enterprise Machine sull’open innovation. Da domenica 8 Aprile invece dopo la conferenza inaugurale ed al seguente aperitivo di networking tipico del settore, via ai workshop e alle conferenze.

E allora, ecco, più di 50 eventi per parlare di startup, capitali coraggiosi, intelligenza artificiale, open innovation, food innovation, cyber security, blockchain, criptovalute e mobilità legata alle tecnologie. Un momento di riflessione e formazione aperto a tanti pubblici diversi: studenti, imprenditori, startupper, amministratori e a tutti gli attori coinvolti nel mondo dell’innovazione per fare insieme un punto su “dove siamo” in Italia da un punto di vista dell’innovazione, anche in rapporto alle altre realtà internazionali, nostre vicine di casa europee, che investono molto di più sul settore, generando un indotto economico interessante.

Organizzata da Roma Startup in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, la sfida degli organizzatori con la seconda edizione della Rome Startup Week è quella di promuovere una nuova cultura del rischio e far scoprire cosa si nasconde dietro questo nuovo modello industriale. Per questo l’invito è aperto a politici, investitori, imprenditori, neolaureati, manager e ricercatori, professionisti e risparmiatori che vogliano partecipare da protagonisti al nuovo processo di valorizzazione delle grandi risorse già presenti sul territorio italiano e romano in particolare.

All’interno della Week, il 12 Aprile verrà presentato, tra gli altri, lo startup act, un manifesto di dieci azioni, firmato e condiviso da oltre 500 innovatori italiani chiamati a raccolta da Roma Startup, che chiede ai nuovi legislatori una politica più efficace per il mondo delle startup.

I principali eventi che vi segnalo:

Opening Rome Startup Week 2018 domenica 8 aprile | 18.30 – 19.30

Conferenza d'apertura della RSW18 con presenza dei rappresentanti dell'ecosistema startup locale

Modera, la giornalista Barbara Carfagna e partecipano: Gianmarco Carnovale, presidente Roma Startup

Giampaolo Manzella, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma

Andrea Miccio, responsabile imprenditorialità Invitalia

Marco Trombetti, fondatore e Ceo di Translated e Picampus

Cacciatori di Unicorni lunedì 9 aprile | 10.00 - 13.00

Come si fa una startup? Da dove si comincia? Come si trovano investimenti? Quali sono le azione da intraprendere e quelle da evitare? Storie di imprenditori di successo

• Robin Wauter, Direttore Editoriale di Tech.eu (rivista specializzata nelle startup e l'innovazione internazionale)

• Marco Trombetti, CEO di Translated (leader del mercato delle traduzioni professionali) e Pi Campus (acceleratore di startup)

Open Innovation Summit martedì 10 aprile | 10.00 - 17.30

Giornata dedicata al rapporto tra grandi aziende e innovazione.

• Marcel Bogers, Professore dell'Università di Copenhagen e specialista dell'Open Innovation

Social Innovative Entrepreneurship mercoledì 11 aprile | 14.30 - 18.00

Conferenza per discutere dei temi legati alla Social Innovation e la Social Entrepreneurship.

Presenza di imprenditori internazionali :

• Toufik Al Rjula, CEO di Tykn

• Abdulrahman Al Ashraf, CEO di Freecom

• Mursal Hedayat, CEO di Chatterbox

Capitali Coraggiosi giovedì 12 aprile | 10.00 - 13.00

Come si investe in startup? Quali sono i passi da seguire per scegliere l’idea giusta e sviluppare un investimento di successo? Perché investire in stsrtup?

Evento dedicato al mondo dell’investimento in capitale di rischio e le riforme necessario per sviluppare la filiera. Presentazione dello Startup Act

Con:

• Pier Luigi Gilibert, European Investment Fund

• Salvo Mizzi, Principia Sgr

• Gianluca Galletto, Consigliere del Sindaco di New York Bill de Blasio

Building Startup Ecosystem giovedì 12 aprile | 14.30 - 18.00

Sequenza sulle condizione per creare un terreno fertile in cui far nascere e crescere le imprese innovative.

• Massimiliano Dragoni, Senior Policy Officer presso la DG CONNECT (Commissione Europea)

• Valerie Mocker, Direttrice delle Politiche Digitali da Nesta

• Rene Tonnisson, Membro del Board dell'Agenzia Baltica per l'Innovazione (Estonia)

• Adriano Meloni, Assessore allo Sviluppo Economico, il Turismo e il Lavoro

• Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lazio

Finale Gladiator Challenge (sabato 14 aprile | 10.30 - 12.30)

Premiazione della Pitch Competition.