Ro.Me, Museum Exhibition 2019: fiera di musei, luoghi e destinazioni culturali

Il 27 novembre inaugura presso la Fiera di Roma la seconda edizione di RO.ME MuseumExhibi-tion, fiera sui musei, sui luoghi e le destinazioni culturali.

RO.ME - MuseumExhibition, lo spazio espositivo di settore più esteso d’Italia con oltre 9.000 metri quadrati, una piattaforma internazionale per un’audience specializzata di operatori di musei, luoghi e destinazione culturali che ha l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale mediante conferenze, workshop e reti di collaborazione; un luogo dove condividere idee, visioni ed esperienze. Un’occasione d’incontro con i direttori di musei e dei principali luoghi culturali italiani e internazionali, con le istituzioni e aziende, RO.ME promuove opportunità di networking e business con una qualificata platea di professionisti, buyer e rappresentanti istituzionali. Per le istituzioni e i professionisti RO.ME è una opportunità per entrare in un network innovativo per conoscere tendenze, scambiare idee e costruire sinergie.



Dopo il successo della prima edizione nel 2018 con 5.000 visitatori professionali e oltre 500 direttori di museo partecipanti, l’edizione 2019 di RO.ME offre un programma denso di appuntamenti ed e-venti. Ad inaugurare la seconda edizione di RO.ME - MuseumExhibition sarà il Convegno alla presenza dei direttori dei musei italiani, realizzato in collaborazione col Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Il convegno si aprirà con un’intervista al Ministro On. Dario Franceschini a cui segui-rà una session coordinata dalla Direzione Generale Musei su “Il racconto museale e l’uso del digitale”.



Oltre cinquanta tra panel e workshop con più di centocinquanta speaker nazionali e internaziona-li, sette eventi speciali in programma nelle tre giornate della manifestazione: insight specialisti-ci, hands-on degli espositori, incontri professionali e B2B, sessioni formative nella Learning room di RO.ME – MuseumExhibition.

Gli argomenti sui quali sono stati invitati a confrontarsi le più importanti realtà museali e istituzio-ni italiane ed estere quest’anno so-no numerosi: audience development, accessibilità, digitalizzazione, sostenibilità, patrimonio UNESCO, innovazione legata all’arte e alla cultura, nuove professionalità e carriere, sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro dell’evento. Quest’anno la manifestazione dedicherà un intero percorso ai musei e agli archivi aziendali, nuove eccellenze del sistema museale e del patrimonio culturale nazionale. Agli argomenti più attuali, sarà dedicato ampio spazio nel program-ma: brand heritage, merchandising & retailing, le nuove tendenze del mecenatismo e i cluster territoriali in campo turistico.



Numerosi anche gli eventi speciali, tra cui due approfondimenti su Regno Unito e Germania: “Stren-gthening UK-Italy cultural relations: opportunities in 2020 and beyond” in collaborazione col Bri-tish Council e “Scena culturale tedesca: passato e presente” in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.



La grande novità di questa seconda edizione di RO.ME sarà la Traveling Exhibition Meeting &Marketplace [TEMM], evento internazionale che mira a mettere in contatto i maggiori player nel campo delle mostre itineranti. L’evento, che coinvolge professionisti del settore, musei, spazi esposi-tivi, produttori privati e buyer pubblici, sarà aperto da un keynotespeech sul mercato internazionale delle mostre itineranti; a seguire, una tavola rotonda a cui parteciperanno oltre al Ministero degli Af-fari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turi-smo, alcuni dei principali player del settore: China MuseumsAssociationExhibition Exchange, Victoria & Albert Museum, Smithsonian InstitutionTravelingExhibition Service. L’evento prevede pitch di pre-sentazione di progetti di mostre itineranti di musei, istituzioni italiane e produttori privati e un mar-ketplace.



RO.ME – MUSEUM EXHIBTION

Durata: 27 – 29 novembre 2019

Sede: Fiera di Roma – Via Portuense, 1645/647, 00148 Roma

Data di inaugurazione: Mercoledì 27 novembre 2019

Orario: 10:00 – 18:00

Ingresso gratuito previa registrazione qui.