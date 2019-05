Rome Independent Prisma Film Awards, serata conclusiva del primo anno

Giovedì 23 Maggio, dalle ore 20.30, si terrà presso il Cinema Azzurro Scipioni (Via degli Scipioni, 82 - Roma - 30 metri fermata Metro A Ottaviano) la serata di proiezione conclusiva del primo anno dei Rome Independent Prisma Film Awards. Lo stand up comedian Antonio Romagnoli presenterà la serata.

La sestina in proiezione verrà annunciata domenica 19 Maggio in seguito alla proclamazione dei semifinalisti e dei finalisti delle categorie in concorso.

Dopo la proiezione verranno annunciati i vincitori annuali delle singole categorie e il vincitore della categoria best short film, che sarà scelto dalla giuria artistica fra i cortometraggi in proiezione. Verrà assegnato anche un "Premio del pubblico" dagli spettatori presenti in sala.

La serata è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Costo tessera Azzurro Scipioni 2 euro, validità annuale.