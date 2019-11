Rome Independent Film Festival 2019

Il Festival più indie della Capitale è tornato!



La 18° edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival RIFF2019 si prepara ad accogliere e una raffinata selezione di opere provenienti da tutto il mondo e dai maggiori festival internazionali: dagli Oscar alla Berlinale - Berlin International Film Festival fino al Festival de Cannes. 15 lungometraggi, 20 documentari, oltre 50 cortometraggi, animazioni, opere prime di studenti e tanto altro ancora, tutto rigorosamente in anteprima italiana.



Da non perdere le Masterclass di Stefano Ratchev e Andrea Maguolo, il Forum Essere EuropeI e il Panel di Nadia Zavarova. Tantissimi i temi trattati: Focus Ucraina, LGBTQ, Focus Spagna, temi scottanti di attualità e Focus Biografico sulle grandi icone del cinema.



Per l'intera durata del festival potrete anche ammirare la splendida installazione artistica di Adele Ceraudo. Eventi esclusivi, registi, attori e ospiti d'eccezione vi aspettano dal 15 al 22 novembre al Nuovo Cinema Aquila per il RIFF Awards 2019.



Ulteriori informazioni e programma ufficiale al sito: www.riff.it