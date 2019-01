RomaSposa: l'edizione di primavera veste di bianco, e non solo, la Nuvola

Vintage, fiabesco, tattoo…Quale abito scegliere per il giorno più importante? Per futuri sposi e invitati RomaSposa 2019 Edizione di Primavera, dal 31 gennaio al 3 febbraio alla Nuvola di Fuksas, è l’occasione ideale per scegliere l’outfit perfetto per il grande evento.

RomaSposa 2019 alla Nuvola

Tutto pronto per inaugurare anche il calendario delle sfilate, sempre seguitissime dai visitatori.

A partire da venerdì 1 febbraio tanti gli appuntamenti in passerella per presentare le nuove collezioni dei migliori atelier in cui pizzi e tessuti pregiati sfilano come opere d’arte, offrendo al pubblico un momento di puro spettacolo.

Le sfilate di RomaSposa

Moltissimi gli abiti che sfileranno sulla passerella di RomaSposa Edizione d’Autunno, con proposte per la sposa, lo sposo e da cerimonia. A inaugurare le passerelle sarà Carnevali Spose, venerdì 1 febbraio alle ore 16:00, dando il via a un calendario che conta oltre 20 sfilate, con le proposte di 9 atelier storici che proporranno le nuove collezioni.

L’evento è un appuntamento molto amato dai futuri sposi che possono scoprire in fiera le tante proposte e novità delle oltre 200 aziende espositrici, incontrando le esigenze di tutti i gusti, per realizzare le proprie nozze su misura.

Largo ai giovani con Sposa Futura

Nell'ambito di RomaSposa 2019 spazio ai giovani con “Sposa Futura”, il concorso che promuove la creatività degli stilisti emergenti.



In questa terza edizione, sono 23 gli studenti provenienti da 4 scuole di moda del territorio laziale che hanno l’occasione di confrontarsi con esperti del settore e presentare il proprio lavoro, in una vetrina fieristica che conta a ogni edizione più di 30.000 visitatori.



Gli abiti da sposa in concorso sono modelli selezionati per realizzazioni di particolare pregio, innovazione, creatività e tecnica. Dal 31 gennaio al 3 febbraio sarà possibile scoprire nuove personalità e nuovi talenti in grado di proporre linee di sviluppo innovative per il comparto moda-sposa. A partecipare alla terza edizione di “Sposa Futura” sono gli interessanti lavori proposti dagli studenti di Accademia Moda Altieri, Accademia Belle Arti di Frosinone, Istituto Colonna Gatti di Anzio e Istituto Righi di Cassino.



Il primo classificato avrà la possibilità di svolgere uno stage presso un prestigioso atelier di moda internazionale, il secondo e il terzo in un atelier di moda sposa: un’opportunità questa per sperimentare le proprie capacità oltre che in ambito accademico anche in un ambiente lavorativo altamente qualificato.



A decretare i vincitori saranno i visitatori di RomaSposa 2019 – che potranno decretare i tre abiti preferiti esprimendo la propria scelta su apposita scheda, in distribuzione nello spazio riservato al concorso - e una Commissione di Qualità, composta da stilisti, wedding planer e operatori rappresentativi del comparto che esprimeranno la propria valutazione durante la sfilata finale in agenda domenica 3 febbraio alle ore 19:00.

Un evento che chiuderà il ricco calendario di sfilate di RomaSposa 2019.