RomArché 10, parla l'archeologia

Dal 30 maggio al 2 giugno al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, torna la manifestazione culturale "RomArché. Parla l'archeologia", giunta quest'anno alla sua decima edizione.

Quest’anno il tema centrale della manifestazione è declinato sul concetto di paesaggio (landscapes/mindscapes), inteso sia in termini di territorio, sia in un’accezione psicologica legata all’interiorità dell’essere umano.

Moltissime le attività e le iniziative in programma: convegni, laboratori, esposizioni, mostre, incontri e presentazioni, rievocazioni storiche, concerti, spettacoli di danza e teatro vi aspettano in questa ricchissima quattro giorni.

Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, sarà possibile incontrare autori e editori presso gli stand riservati alla esposizione di libri, pubblicazioni e gadget.