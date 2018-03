Romanzo di infanzia al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Il 14 e il 15 marzo la Compagnia Abbondanza Bertoni porta in scena al Teatro Quarticciolo di Roma "Romanzo di infanzia".

Uno degli spettacoli che ha fatto conoscere il teatro-danza italiano nel mondo. Creato nel 1997 su un testo di Bruno Stori, ne cura la drammaturgia e la regia assieme a Letizia Quintavalla. È stato tradotto in quattro lingue e rappresentato in tutto il mondo con quasi settecento repliche in venti anni.

Se è vero che d’amore si può impazzire è ancor più vero che senza amore si diventa matti e infelici. E che disastro i bambini senza amore o con troppo amore. L’infanzia è il diamante della nostra vita, è grezza e abbagliante. Si può scheggiarlo e offuscare la potenza della sua luce. E questo è male? Non so, ma fa male, molto male.

In scena due danzatori che si alternano tra essere genitori e figli e poi di nuovo padre e figlio e madre e figlia e poi fratelli, sì, soprattutto fratelli, e alternano il subire e il ribellarsi e fuggire e difendere e proteggersi e scappare e tornare e farsi rapire per sempre senza ritorni: insomma vivere.



14 marzo ore 21

15 marzo ore 10 e ore 21 / DANZA



Compagnia Abbondanza Bertoni in collaborazione con ATCL

ROMANZO D’INFANZIA

testo Bruno Stori

coreografia e interpretazione Michele Abbondanza e Antonella Bertoni

regia e drammaturgia Letizia Quintavalle e Bruno Stori



musiche Alessandro Nidi | ideazione luci Lucio Diana | elaborazioni sonore Mauro Casappa | costumi Evelina Barilli | fonica Tommaso Monza | luci Andrea Gentili | voce fuori campo Silvano Pantesco

organizzazione Dalia Macii | ufficio stampa Francesca Leonelli



coproduzione Teatro Testoni Ragazzi

con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dip. Spettacolo