Romanderground - presentazione ufficiale di "Amor&Odio"

Romanderground & Quadraro Basement Presentano: Romanderground "Amor&Odio" presentazione ufficiale w. Special Guests -->> Teatro Lo Spazio, Via Locri, 42 SAN GIOVANNI (ROMA) Dopo mesi di duro lavoro è giunta l'ora per i Romanderground di tornare live a Roma con la presentazione ufficiale del loro nuovo disco, "Amor&Odio". Per l'occasione Prisma, Mister T & Snifta stanno preparando uno show unico, ricco di sorprese. Tutto lo spettacolo vedrà infatti la partecipazione di Charro che, alla batteria, donerà nuove sfumature a tutto il repertorio del crew capitolino. Non mancheranno inoltre gli ospiti che arricchiranno, al microfono e alle ruote d'acciaio, una serata imperdibile. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP: Romanderground (Prisma, Mister T, Snifta) w. Charro Presentazione Ufficiale "Amore & Odio". Special Guests: Diegoh Don - LANZ KHAN - Mattia Indo + Secret Guests ★Open Act: Rosa White ★Freestyle Show: Fight Club - Rap Freestyle Tournament All Starz: Andrea Truppa - Andrea Keso Zrk Marchetti - Marco PL- Bruno Bug Luca Trepsol Puppola - Marco Killah - Joe Sannìno - Jon DrJack Onyeka - Diego Liparulo ★Dj Set: Mr.Phil ★Host: Kento ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 24/03/2017 (Teatro Lo Spazio, Via Locri, 42) ZONA SAN GIOVANNI ROMA Apertura porte ore 22.00 INGRESSO: 5€ Alla serata saranno disponibili le copie fisiche di "Amor&Odio" e tutto il nuovo, esclusivo merchandising firmato Romanderground. Come raggiungere il Teatro Lo Spazio: ★ Mezzi Pubblici: Metro A, Fermata San Giovanni Follow us: https://www.facebook.com/romandergroundofficial/?fref=ts https://www.facebook.com/QuadraroBasement/?fref=ts https://www.facebook.com/thebigshortpress/?fref=ts ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Bio: Romanderground Conosciuti anche con l'acronimo RMDG, sono un gruppo hip-hop nato a Roma nel 2008. La prima formazione vede come membri: Gli mc Some e i 2 fratelli di sangue Prisma e Mister T, insieme a Dj Pitch8 più il beatmaker P. King. Dopo la realizzazione dei loro primi album solisti (Prisma "Sogno metropoliano" e Mister T "Opposte dimensioni entrambi del 2009) il gruppo si dedica intensamente alla dimensione dei live, caratterizzandosi da subito per la grande energia e l'impatto devastante dei loro show. Nel 2010 pubblicano il loro Ep d'esordio -RMDG EP- per un'ancora giovanissima Honiro Label, da cui è estratto il primo singolo ufficiale del gruppo "Le Metro di Roma". Dopo l'uscita di Some dal gruppo, il collettivo romano si concentra sulla realizzazione del mixtape "Solo per chi Ascolta", uscito nel 2012 e che vede la collaborazione di alcuni degli esponenti più importanti della scena rap capitolina: Primo Brown, Gente de borgata, Brokenspeakers, Jungla beat e molti altri. Con questo mixtape Mister T, Prisma e Dj Pitch8, riescono a confermarsi ulteriormente, consolidando la loro credibilità e attitudine nella scena hip-hop underground nazionale. L'anno successivo i percorsi artistici dei due mc e di Dj Pitch8 si separano e il gruppo si riduce alla presenza dei 2 fratelli Prisma e Mister T. L'ultima collaborazione tra i 3, prima dello scioglimento, è nella traccia "Quarto Tipo" presente nel disco "Poteri forti" di Mr.Phil. Nel 2013 i Romanderground pubblicano 2 singoli inediti, destinati a rimanere slegati da qualsiasi progetto ufficiale: "Rap Game" prodotta da Mr.Phil e con la collaborazione di DJ Taglierino e "A Modo Mio" con il Turco e Ford 78. Alcuni mesi più tardi, avviene l'incontro con Dj Snifta che porta alla creazione della nuova e attuale formazione del gruppo. L'uscita del singolo "Straight up", prodotto da dj Shocca, ufficializza l'ingresso nel gruppo di dj Snifta e anticipa l'uscita del primo album ufficiale dei Romanderground: "Amor&Odio". Per una serie di dinamiche e situazioni difficili all'interno del gruppo, "Magnolia", il secondo singolo del disco, uscirà solo 3 anni più tardi, alla fine del 2016. All'inizio del 2017 i Romanderground annunciano finalmente la data di uscita dell'album pubblicando il terzo singolo "Amor&Odio". Il disco uscirà così il 24 febbraio per Quba records e la distribuzione digitale del progetto sarà affidata a Believe Digital. Rosa White A distanza di 4 mesi dal live di presentazione a Roma del Suo nuovo ep "Ossidiana", Rosa White è pronta per tornare a spaccare sul palco della sua città. Le sue doti liriche la rendono indubbiamente una delle voci più potenti dell' underground romano, un vero e proprio talento che nel giro di pochi mesi ha conquistato il pubblico della capitale e non solo. Intro -->> https://goo.gl/Hrar3q "Come Me" (Prod.Depha Beat) -->> https://goo.gl/uoTbxR Fight Club - Rap Freestyle Tournament All Star: Sul Palco del Teatro Lo Spazio, Roma, Via Locri 42 non poteva mancare il freestyle. In questi anni infatti i Romanderground insieme a tutto lo staff del Brainstorm Recording & Graphic Studio hanno creato una delle più importanti realtà nazionali dell'arte dell'improvvisazione e per celebrarne il successo hanno deciso di chiamare a raccolta i campioni dell'ultima edizione.