ROMAMOЯ (vitapalindroma): le creazioni di Alessia Nardi

SpazioCima, ArtGallery nel cuore del quartiere Coppedè presenta

Martedì 18 giugno, dalle ore 17.00 alle 21.00

ROMAMOЯ (VITAPALINDROMA)

SANPIETRINI, TOMBINI, CENTRO DEL COLONNATO di Roma

si animano con le creazioni di Alessia Nardi



Il nuovo evento, curato da Roberta Cima, vede protagoniste le creazioni della romana Alessia Nardi, già conosciuta al grande pubblico come pittrice, ora anche designer con il suo brand ROMAMOЯ.

Le t-shirt ROMAMOЯ prendono vita dal progetto su Roma portato avanti da Alessia Nardi già nel 2017, che, attraverso la tecnica del frottage, mette in risalto le 3 icone identificative della città: SANPIETRINO, TOMBINO, CENTRO DEL COLONNATO.

Sono un prodotto interamente made in Italy, in cotone biologico, stampate una ad una, con tecnica serigrafica e colori ad acqua (si consiglia il lavaggio a mano o a freddo).

Il progetto prende vita dall’amore per questa città e la bellezza dei suoi particolari. In questo momento di degrado metropolitano, in perfetta armonia con quello dell’essere umano, Alessia Nardi ha sentito la necessità di capovolgere il comune pensiero teso al solo giudizio, mettendo in atto un processo creativo. L’artista collegando varie esperienze artistiche acquisite, ho rielaborato il “frottage” tecnica di disegno e pittura basata sul principio dello sfregamento. Tecnica già conosciuta nell’antica Cina e nella Grecia classica, dove veniva utilizzata per ricavare delle copie di bassorilievi su carta di riso o pergamena, venne riscoperta in epoca moderna dall'artista tedesco Max Ernst. Incontrata durante il percorso all’Accademia di Belle Arti seguendo le lezioni tenute dal Prof. Giampaolo Berto docente di tecniche dell’incisione, è stata approfondita con la stesura della tesi su Guido Strazza artista, pittore, incisore e autore de “Il Gesto e il Segno di Roma” una serie di esplorazioni sulla città attraverso un segno gestuale, spontaneo, immediato che con il suo semplice rigore rimandava alla bellezza della città eterna.

Attraverso questa gestualità, prende vita il segno. L’azione dell’andare, dell’operare in giro per la città, a caccia di soggetti più o meno noti, banali e al contempo riconoscibili, fa si che le “icone” e non metropolitane prendano vita. L’accezione sul palindromo risale ai tempi del liceo dove il professore di ornato, la illuminò con una serie di frasi in latino tra cui: ”ingirum imus nocte et consumimur igni“ andiamo in giro la notte e ci consumeremo nel fuoco. Una frase bellissima, un gioco che rimase sempre in testa all’artista ed è ora strettamente collegato al suo continuo andare, esplorare, camminare per le strade della città avanti e indietro senza limiti di spazio e tempo compiendo gesti che partoriscono segni.



“Unendo tutto questo prende vita questo progetto artistico, di vita, di strada.

In un percorso palindromo", dichiara, infine, Alessia Nardi.

Note biografiche di Alessia Nardi:

Alessia Nardi vive e lavora a Roma

Laureata in pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Roma

SOLO SHOW

2012 - On the Road - a cura di Valentina Grillo - Il Sole Arte Contemporanea, Roma

2000 - video installazioni - Verde Milonga, Roma

Estremizzazioni del corpo - Verde Milonga, Roma

SELECTED GROUP SHOW

2018 - Ferie à Porter - Il Sole Arte Contemporanea, Roma

2017 - Peroni District - Mondo Visione - Il Sole Arte Contemporanea, Roma

Tiny Biennale "Il Giallo" - Temple University Rome - a cura di Shara Wasserman

Bowie Black Stardust 2 - Spazio Cima, Roma

RAW- Iperkaos - Bat Gallery Vicolo del Puttarello, 31 Roma

2016 - Bowie Black Sturdust - Spazio Cima, Roma

