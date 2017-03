Calcio freestyle a Romaest

Dall'11 al 19 marzo show football freestyler e lezioni per le scuole di calcio, con la collaborazione della A.S. Roma Dall'11 al 19 marzo al 2° piano (ingresso pedonale) del Centro Commerciale Romaest, grande attesa per 'Scuola di freestyle della Geco Animation', un evento gratuito, interamente dedicato al calcio freestyle, una disciplina acrobatica, tecnica e visivamente spettacolare. L'iniziativa, in collaborazione con la A.S. Roma, si articolerà in più fasi: sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle 12.00 alle 18.30 'Show Football Freestyler', gli atleti si esibiranno in uno spettacolo mozzafiato, mostrando l'arte del palleggio acrobatico, un mix di stile, equilibrio, abilità e tanta fantasia. Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 'A scuola di calcio freestyle', si svolgeranno lezioni di calcio freestyle svolte dalla prima scuola italiana di calcio Freestyle che annovera insegnanti di livello internazionale e nei primi 30 della classifica mondiale. Ogni giorno una scuola calcio parteciperà alla lezione. Al termine della giornata verrà stilata una classifica ed i primi due accederanno alla finale che si svolgerà nel week end. In palio per il vincitore un corso gratuito di Scuola di Calcio Freestyle e gadget per tutti i finalisti. Infine, il 18 marzo arriveranno il pullman ufficiale della A.S. Roma e alle 15.00 la squadra primavera e il suo mister Alberto De Rossi. Dall'11 al 19 marzo, Romolo, la mascotte ufficiale A.S. ROMA, sarà disponibile per scattare foto e firmare autografi con i visitatori del Centro Commerciale Romaest. Romaest: GRA uscita 14 - 15 - Autostrada A24 uscita Ponte di Nona - Roma Lunghezza www.romaest.cc