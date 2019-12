Natale Gospel a Romaest: aprono il sipario Roma Gospel Voices e Coro Mtda

A partire dal 7 dicembre (ogni week-end) il Centro Commerciale Romaest che, come ogni anno, ama stupire con eventi unici e originali i suoi affezionati clienti e visitatori, si trasformerà in un luogo di forti emozioni e di grande musica dal vivo grazie al Romaest Gospel XmasFestival.

Un vero viaggio musicale che vuole ricordare,attraverso i brani natalizi più conosciuti e amati, il messaggio fondamentale che caratterizza il Natale: l’importanza dello stare con gli altri e la consapevolezza che la felicità è reale solo se condivisa. Gli “spettatori” diventeranno protagonisti in un’atmosfera in cui voci e suoni si fondono nell’esecuzione rigorosamente dal vivo di un repertorio interamente natalizio.

Romaest Gospel Xmas Festival, appuntamenti di sabato 7 e domenica 8 dicembre

I Roma Gospel Voices, diretti da Nico Bucci, il 7 dicembre in una perfetta unione di entusiasmo e tecnica,coinvolgeranno con il loro carisma il pubblico presente. Il coro, cresciuto sia artisticamente che numericamente nel corso degli anni, da tempo riesce a comunicare al pubblico di tutta Italia il proprio magnetismo, interpretando in modo totalmente innovativo un vasto repertorio di musica Gospel e Soul. L’8 dicembre invece a salire sul palco sarà il Coro Mtda (formato da un gruppo selezionato dei migliori allievi dell’Accademia MTDA, studenti di canto e dei corsi di musical di livello avanzato) . Molti di loro hanno già avuto importanti esperienze professionali e sono stati e sono attualmente protagonisti sulle scene di produzioni di livello Nazionale (Come Mary Poppins in scena al teatro Sistina di Roma). Il coro è condotto dall'insegnante Jana Mrazova, cantante che vanta un’intensa attività artistica internazionale nei più importanti teatri e sale da concerto europei e oltre oceano, specializzata nel repertorio liederistico, sinfonico e contemporaneo.

Seguiranno altri appuntamenti per tutti il mese di dicembre. Per maggiori informazioni: https://www.romaest.cc/it/home

Babbo Natale a Romaest

E se il Romaest Gospel XmasFestival coinvolgerà con il giusto ritmo i più grandi, sempre a partire dal 7 dicembre saranno i più piccoli a gioire di una presenza ineguagliabile: Babbo Natale! Come ogni anno infatti apre i battenti fra fantastici allestimenti e luci e divertenti attività creative di laboratorio il magico Villaggio Natalizio all’interno del Centro Commerciale.

Grandi e piccini potranno interagire direttamente con Santa Claus in persona a cui potranno non solo consegnare la loro ‘preziosa letterina’ piena di desideri e richieste di regali ma anche fare un foto unica ed originale che oltre a regalare forti emozioni diventerà il loro ricordo più bello.

Ma le sorprese non finiscono qui. Sempre a partire dal 7 dicembre infatti, grazie al Concorso Gift Card del Centro Commerciale Romaest i partecipanti oltre ad avere la possibilità di vincere premi immediati potranno tentare la fortuna per il premio finale: un viaggio ad Eurodisney.

“Come ogni anno siamo entusiasti e felici di dar forma e vita alla ricorrenza più emozionante all’interno del Centro Commerciale: il Natale. Quest’anno grazie anche alla presenza del Romaest Gospel XmasFestival l’atmosfera sarà ancora più ‘accesa’ insieme ai nostri fantastici allestimenti uno fra tutti il Villaggio di Natale dove i più piccoli e non solo vengono trasportati in un luogo magico e pieno di gioia e colori insieme all’inconfondibile presenza di Babbo Natale. Noi crediamo ancora alla magia del Natale,alla tradizione e alle meraviglie che questa festività porta con sé da sempre.” così in una nota Marco Torresan direttore del Centro Commerciale Romaest.