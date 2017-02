A Romaest arrivano le rosse: in mostra le mitiche Ferrari

Un grande evento da non perdere per gli appassionati e tifosi della Ferrari, quello che si svolgerà fino al 5 marzo presso il Centro Commerciale Romaest, Via Collatina, 858 (secondo piano, ingresso nord).

La Scuderia Ferrari Club Roma Centro, il più grande sodalizio del Lazio e decimo nel mondo per numero di iscritti, intende omaggiare tutti i fan del cavallino rampante e i visitatori del Centro Commerciale Romaest con un'esposizione di due vetture Ferrari, la prima una F430 Challenge campione del mondo 2009 e l'altra una Ferrari stradale dell'ultima generazione.

Presso lo stand del Club sarà possibile farsi fotografare con le auto, avere informazioni sulle loro caratteristiche e iscriversi al Club ufficiale Ferrari per usufruire di numerosi vantaggi.

Associandosi ad uno dei Club ufficiali, infatti, è possibile, ad esempio, partecipare al Passion Day, incontro con i piloti e la squadra di Formula 1, visitare con il Factory Tour gli stabilimenti di Maranello o sedere in una tribuna riservata per assistere al GP d'Italia, entrare nei Musei Ferrari di Modena e Maranello, oltre ad avere accesso gratuito alla community web del sito www.ferrari.com per avere notizie in diretta della Ferrari e delle attività sportive.

SCUDERIA FERRARI CLUB è una società consortile, senza scopo di lucro, fondata nel 2006 da Ferrari S.p.A. con l'obiettivo di coordinare le attività dei molti tifosi della Scuderia, riuniti in Club operanti in tutto il mondo. Oggi la Società conta oltre 150 Club ufficialmente riconosciuti, distribuiti in 16 paesi. Un insieme di nazionalità, culture e stili di vita differenti, ma uniti dalla stessa grande passione: la Ferrari.