l team della Yoga Celebration è lieto di invitarti all'edizione 2017 della manifestazione ROMA YOGA CELEBRATION (RYC), che sta diventando un evento Yoga importante per la nostra Capitale. Puoi vedere il video dell'edizione 2016 qui.

Quest'anno saremo ospiti del LANIFICIO a Via di Pietralata, 159A. Chi conosce un pò Roma ne ha sentito sicuramente parlare. E' un centro culturale che si occupa di musica, arte, cucina e danza. Sono stati entusiasti di ospitare il nostro Festival. Avremo a disposizione la scuola di danza che contiene un ampio spazio per gli stand al coperto, una zona relax e 4 sale per le lezioni di Yoga.

Qui potete vedere gli spazi che ci accoglieranno. La data confermata per l'evento è il 20 e 21 Maggio 2017. Insegnanti, scuole e partecipanti arriveranno da tutta Italia. Come sempre l'ingresso alla manifestazione sarà gratuito, mentre la partecipazione ai workshop prevede un biglietto di ingresso che si potrà acquistare on line o in loco. Le Informazioni circa l'evento saranno disponibili sul nostro sito web www.yogacelebration.it e sulla nostra pagina Facebook YogaCelebration.