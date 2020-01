Roma annuncia l'arrivo della IX edizione del Roma Whisky Festival, appuntamento amato dagli esperti e dagli amanti di whisky provenienti da tutto il mondo.

L'appuntamento è per i prossimi 14 e 15 marzo al Salone delle Fontane. Come ogni anno la kermesse sarà caratterizzata da migliaia di referenze di whiskies provenienti da ogni parte del mondo e la possibilità di assaggiarli in purezza e in miscelazione in un whisky bar del tutto rivisitato per questa edizione 2020. Non mancheranno le masterclasses e i seminari dedicati alla mixology.

Spazio sempre al food, alla musica, al whisky shop, all'area vintage e ai mini corsi di ABC sul whisky tenuti dai nostri docenti della Whisky Academy.

Roma Whisky Festival 2020, tutte le informazioni

Orari:

Sabato 14 marzo dalle 14 alle 23:30

Domenica 15 marzo dalle 14 alle 21:30

Ingresso: 10 euro. Include bicchiere da degustazione, porta bicchiere e guida al festival

Degustazioni a partire da 2 euro con token acquistabili in loco

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2968772426475156/