Ottava edizione per il Roma Vinyl Village , una mostra-mercato del vinile da collezione che ritorna dopo la pausa estiva con un nuovo appuntamento per tutti gli amanti della musica in vinile e non solo.

Roma Vinyl Village alla Città dell'Altra Economia

Roma Vinyl Village si svolgerà sabato 14 ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle 20.00 , alla Città dell’altra Economia , a Testaccio in Largo Dino Frisullo, all’interno del Campo Boario dell’ex mattatoio. Più di 20 gli espositori presenti.

Nel corso della manifestazione, oltre al consueto mercato collezionistico di Vinili e CD musicali, si susseguiranno una serie di DJ set, rigorosamente in vinile, di Dj e selecter di rinomata fama che spazieranno nei diversi stili musicali. Inoltre, come nelle precedenti

edizioni, ci saranno presentazioni di uscite di nuovi dischi e/o ristampe, collaborazioni con case editrici e personaggi legati al mondo delle più diverse correnti artistiche.

“Siamo sempre felici ed orgogliosi di organizzare una nuova edizione del Roma VinylVillage, un ambiente aperto non solo agli amanti del vinile e della musica in generale, ma anche a tutta la famiglia. Un market composto da una trentina di espositori che a turno danno un'ampia scelta alle persone, che elettrizzate spulciano le nostre casse di dischi, ma anche un luogo dove musica, arte e divertimento sono i protagonisti" - hanno detto i promotori del Roma Vinyl Village.