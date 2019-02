Roma Vinyl Village torna a Testaccio

Dopo l'edizione natalizia e passato il gelo di gennaio, sta per tornare il Roma Vinyl Village a Testaccio. La 14esima edizione del mercato tanto amato dagli appassionati di vinili, torna il prossimo 23 febbraio, sempre nelle sale della Città dell'Altra Economia.

Stessa location, sempre 25 espositori ("pochi" ma buoni) e sempre i DJ set in vinile che accompagnano i visitatori del 'market', tutto il giorno. In più presentazione di libri e dischi di nuovi personaggi del panorama musicale italiano. I venditori porteranno dischi nuovi e usati per accontentare l'instancabile fame di musica.

Il direttore artistico di Vinyl Village anche questa volta porterà sul palco molti amici djs che accompagneranno la selezione musicale durante l'intera giornata, con sonorità sempre più ricercate sia moderne che degli anni passati.

Una giornata che in molti aspettano, per stare tra amici, per vivere un momento unico, per parlare di musica, trait d'union che da sempre unisce e riscalda gli animi delle persone. Quindi... musica, amicizia, drink, food, ma tanti tanti... VINILIIIII!!!!

IMPORTANTE! L'ingresso è ad OFFERTA LIBERA oppure acquistando un nostro gadget, ma è obbligatorio il tesseramento GRATUITO all'Associazione DISCO E CULTURA, potere farlo direttamente all'entrata dell'evento con le hostess presenti in loco.

Il Roma Vinyl Village, sempre nelle belle sale della Città Dell’Altra Economia (Testaccio – ROMA) si svolgerà dalle 10.00 alle 20.00.