Roma Veg-In: il mondo vegan a 360°

Si terrà a Roma, nel week end del 14 e 15 aprile 2018, la prima edizione del Roma Veg-In: una due giorni di incontri, workshop, mostre, proiezioni e molto altro ancora tutta incentrata sulla scelta di vita vegana e su quanto intorno ad essa gravita.

Roma Veg-In a Torre Spaccata

All’interno dell’Ex Mercato Rionale Torre Spaccata, in Via Filippo Tacconi 11, associazioni e realtà, che promuovono la filosofia del biocentrismo, dove il rispetto della vita diventa il punto di partenza e non quello di arrivo, saranno pertanto pronte ad accogliere i visitatori, mettendosi, così, a disposizione per dare informazioni e indicazioni utili.

Il mondo vegan a 360°

Il mondo vegan, ciò che questa scelta di vita comporta, gli stili alimentari, e non solo, che vengono adottati potranno, quindi, per un giorno essere testati e vissuti in prima persona anche da chi non vive quotidianamente questa realtà, ma per una volta almeno decide di avvicinarcisi sena pregiudizi o stereotipi.

Sarà possibile incontrare volontari dell’associazionismo animalista, produttori di generi alimentari vegan, veterinari ed esperti del settore e molto altro ancora.

Sabato sera, poi, alle 21.00 ci sarà il concerto di Valentina Rubini, rapper vegana e attivista animalista, che da anni porta avanti un progetto di sensibilizzazione verso i piccoli e grandi amici a quattro zampe, proprio grazie alla sua musica e al suo talento.