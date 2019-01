Roma tra alchimia ed esoterismo

La Città Eterna da sempre divisa tra antichità e cristianità, presenta anche una spiccata parte oscura che la rende terreno fertile per leggende e storie macabre. Il tour mira a far conoscere l’aspetto esoterico – alchemico di Roma, attraverso storie leggendarie e luoghi insoliti.



Roma ad Hoc vi svelerà questo lato oscuro della città partendo dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme e la storia del papa mago Silvestro II, 139° papa della cristianità, eletto nel fatidico anno 999.



Si arriverà poi presso la Porta Alchemica, in piazza Vittorio Emanuele II, leggendaria mappa ancora da decifrare che permetterebbe di arrivare alla risoluzione del segreto alchemico, la trasmutazione del metallo vile in oro. La “pietra scellerata” della chiesa dei Santi Vito e Modesto ci permetterà di scoprire la storia magica ed esoterica del colle Esquilino, con storie di stregoneria e inquisizioni religiose.



Ultima tappa del nostro tour sarà piazza san Giovanni in Laterano, dove conosceremo la vicenda di Papa Formoso e i suoi inquisitori.





Appuntamento h. 15:30 di fronte alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, in piazza di Santa Croce in Gerusalemme (termine in Piazza San Giovanni in Laterano).



Costo visita guidata: 10€ , 5€ minori di 18 anni, gratis minori di 10 anni + eventuale noleggio della radioguida € 1,50 a persona (obbligatoria se il gruppo supera le 10 persone).



Durata: 2 ore circa.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.