Roma Tap Jam al Teatro Lo Spazio: serata "Carnival Party" dedicata al Lindy Hop & Tip Tap

Domenica 23 Febbraio è “It’s Swing Party Time” - Carnival Party: evento esclusivo della Capitale dedicato a tutti gli appassionati di Lindy Hop e Tip Tap organizzato da Roma Tap Jam.



Nella splendida cornice del Teatro Lo Spazio, a partire dalle ore 20:00 lezione gratuita Primi Passi di Tip Tap con Monia's Rhythm Tap di Monia Schietroma e a seguire lezione gratuita Open Level di Lindy Hop con FEEL That SWING , Jack&Jill, Tap Jam contest, mercatino vintage by Stile Fanè, DJ set a cura di Valerio Serafini in arte Mr. Elegance, cocktail bar & risto drink Spazioteca



Parola d’ordine questa volta sarà Mascherarsi! Durante il concerto dei Flying Feet Trio, giovane band che accompagnerà il pubblico e i lindy hoppers nelle sonorità del jazz americano degli anni venti facendoli scatenare in pista fino a tarda sera mentre i ballerini di tip tap dialogheranno con i musicisti improvvisando sul palco, si decreterà la maschera più bella, originale, estrosa e audace che vincerà l’entrata gratuita alla serata “It’s Swing Party Time” del 22 Marzo!!



Resident Band

"Flying Feet Trio"



Adriano Urso - Piano

Alberto Botta - Batteria

Francesca Faro - Voce



Graphich Design by Chiara Santoro

Photo by Sergio Sibioni Fotografie

Fb: @ssfoto21

