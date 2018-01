ROMA SOUL CITY ALLNIGHTER

Ten Years Anniversary

Un suggestivo casale a Tor Fiscale per i 10 anni della notte più Soul della capitale



Sabato 24 febbraio 2018

Pinispettinati, via Campo Barbarico 80





Edizione del decennale per il Roma Soul City Allnighter, la notte più Soul della Capitale.

10 anni che hanno visto la crew di Roma Soul City ospitare alcuni dei djs più noti della scena Northern Soul italiana e mondiale, come Soul Sam, Ginger Taylor, Kenny Burrell, Arthur Fenn, Sean Chapman, Terry Jones in vari club della città.

L’appuntamento per festeggiare 10 anni di Soul rigorosamente in vinile originale a Roma è per sabato 24 febbraio al Pinispettinati, suggestivo casale in via Campo Barbarico 80, zona Tor Fiscale, vicino a via Appia Nuova, a pochi minuti dal parco della Caffarella.

Nel casale recentemente ristrutturato ad ambiente unico con caratteristiche travi a vista e parquet di legno, si ballerà dalle 22.30 alle 3.30 con tutte le sfumature di Northern, rare e modern soul miscelato dai tre djs resident Carlo Campaiola, Leo Mastropierro e Marco “Nerone” Dall’Asta.