Torna l’annuale appuntamento con il Soul Allnighter più caldo della Capitale. Sabato 2 febbraio undicesima edizione per il Roma Soul City Allnighter ai Pinispettinati, suggestivo casale in via Campo Barbarico 80, zona Tor Fiscale, vicino a via Appia Nuova, a pochi minuti dal parco della Caffarella.

Una notte di vinile, talco, dancefloor e soulies nel casale recentemente ristrutturato ad ambiente unico con caratteristiche travi a vista e parquet di legno, dove si ballerà dalle 22 pm alle 3 am con tutte le sfumature di Northern, rare e modern soul sia 60’s che 70’s con qualche incursione nei primi anni 80, tutte rigorosamente proposte dai djs su vinile originale. Insieme ai tre djs resident Carlo Campaiola, Leo Mastropierro e Marco “Nerone” Dall’Asta questa undicesima edizione vedrà come special guest il dj Dom Nolan da Dublino. Fondatore del Soul Satisfaction Ireland, Dom Nolan è organizzatore di allnighter in Irlanda ed ha suonato come dj in Gran Bretagna e in numerosi Soul Weekender europei.