Insieme ad un archeologo andrete alla scoperta di un luogo unico della Roma sotterranea, le Tombe di Via Latina. Sarà possibile, grazie ad un’apertura straordinaria, scendere ed ammirare da vicino i meravigliosi resti di alcune delle sepolture più affascinanti dell’antica città, approfondendo la conoscenza delle tradizioni funerarie dei nostri antenati. Un viaggio nel passato unico nel suo genere, per scoprire e conoscere angoli di Roma poco noti ma estremamente emozionanti.



Quando

Domenica 24 Settembre 2017 alle ore 10:45



Dove

Via dell’Arco di Travertino 151, all’ingresso dell’area archeologica



Quanto

Quota di partecipazione € 10 a persona (la quota comprende la visita guidata e i diritti di prenotazione). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/roma-sotterranea-tombe-via-latina/