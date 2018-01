Roma Sotterranea: Case Romane del Celio

La tradizione identifica questi luoghi con la casa in cui i Ss. Giovanni e Paolo abitarono e furono sepolti, dopo avervi subito il martirio. Un susseguirsi di sale decorate, un dedalo di strutture stratificate, tagliate dalla fondazione della chiesa, mostrano uno spaccato di vita quotidiana ed un'interessante commistione di temi culturali e religiosi.

Da caseggiato popolare (insula) a ricca domus, fino alla costruzione del titulus cristiano: queste le vicende del monumento, davvero unico, che nasce dalla fusione di una serie di edifici. La straordinaria stratificazione archeologica e l'ottimo stato di conservazione delle strutture rendono questo ritrovamento davvero unico nel suo genere a Roma.

Gli affreschi più noti sono la grande scena con divinità marine del ninfeo, la cosiddetta Aula dell'orante (che si presume pertinente all'uso cristiano della casa), e quelli della Confessio (l'ambiente che custodiva le tombe o le reliquie dei martiri titolari) che potrete ammirare durante la visita.

La visita prosegue nella Basilica dei Ss Giovanni e Paolo e ai resti del Tempio del Divo Claudio a 50 m dagli scavi.



Appuntamento ore 11.00 Via Clivo di Scauro, adiacente Piazza Santi Giovanni e Paolo (10 minuti massimo di attesa per la registrazione dei partecipanti). Cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour (MASSIMO 30 PERSONE)

VISITA CONFERMATA ANCHE CON PIOGGIA PERCORSO COMPLETAMENTE AL RIPARO sotterraneo



Costo Visita Guidata € 10.00 adulti € 5.00 bambini (fino 13 anni). Non sono necessari auricolari, ambienti molto silenziosi



Costo Ingresso Case Romane

€ 8.00 (adulti)

€ 6.00 (GRUPPI SUPERIORI 10 PERSONE, ridotto 12-18 anni, oltre 65 anni, Dipendenti Ministero Interno, Dipendenti MiBac, STUDENTI, INSEGNANTI, GIORNALISTI esibendo tesserini)

€ 0.00 (bambini fino a 12 anni, Dipendenti del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, disabili, accompagnatori disabili - Legge 104)

Diritti di prenotazione gruppi: € 25.00 da dividere tra i partecipanti alla visita se il gruppo è composto da 11 persone in su'





Durata della Visita Guidata 2 ore circa (Case Romane + Basilica)



Consigli per la visita: sono consentite riprese video e foto SENZA FLASH, si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica (NO TACCHI) e piccole borse.

Nelle domus non sono presenti toilettes. Per necessità recarsi prima all'appuntamento e usare toilettes della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (ingresso chiesa subito a destra in fondo)



Come arrivare: Metro B Circo Massimo, Autobus 60-75-81-175-673. In Automobile, moto o a piedi prendere la salita di san Gregorio e parcheggiare in Piazza San Gregorio dove troverete parcheggi in striscia bianca intorno alla piazza. Da lì prendere l’unica salita che cè sulla piazza, Via Clivo di Scauro (ingresso lato sinistro, scritta ben visibile CASE ROMANE)



