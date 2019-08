Roma Sotterranea, la basilica di Santa Cecilia in Trastevere

Una visita alla Roma sotterranea imperdibile per scoprire i resti celati sotto la basilica di Santa Cecilia a Trastevere! Una antica chiesa che conserva tracce di epoca romana, che la tradizione riferisce alla dimora della giovane matrona Cecilia, martirizzata come cristiana e divenuta famosa come santa patrona della musica. Scopriremo le antiche origini di Trastevere e potremo vedere l’evoluzione urbanistica della zona. Inoltre la chiesa all’interno conserva veri capolavori artistici, come la statua di Cecilia, somma opera di Stefano Maderno.



Quando

Sabato 31 Agosto 2019 alle ore 10:15

Dove

Piazza di Santa Cecilia 22, all’ingresso della basilica

Costi

La visita guidata prevede una quota di partecipazione di euro 8 a persona. Il costo del biglietto d’ingresso agli scavi è di € 2,50 a persona.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/sotterranei-roma-basilica-santa-cecilia/