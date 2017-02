Silvia mezzanotte special guest al My Voice Talent

La raffinata interprete della musica italiana alla kermesse per giovani talenti ROMA, IL 09-02-2017 - E' Silvia Mezzanotte l'ospite speciale di 'My Voice Talent', la kermesse dedicata alle voci nuove che andrà in scena domenica 12 febbraio 2017 nell'elegante cornice del 'Billions' in Via di Settebagni 716 a Roma a partire dalle ore 19.30. La manifestazione verrà condotta da Simone Pigliacelli e vedrà in giuria Cassandra De Rosa, coinvolti fra l'altro anche nelle vesti di organizzatori. "Ho conosciuto Silvia Mezzanotte durante un suo concerto del 'Regine Summer Tour' al Santuario del Divino Amore a fine estate 2016. Mi ha dato occasione di aprire il suo concerto e, cosa assolutamente inaspettata, prima della sua esibizione è salita sul palco per presentarmi al pubblico. Un gesto di grande umiltà da parte di una vera artista come lei. Ho capito subito che era la figura giusta per trasferire con garbo e competenza l'amore per la musica ai giovani talenti della nostra manifestazione", racconta Cassandra De Rosa. Dopo la felice vittoria a 'Tale e Quale Show', la raffinata interprete della musica italiana ha ripreso con rinnovato entusiasmo, oltre al live, anche la propria dimensione accademica sullo studio del canto che ne fa uno dei personaggi più richiesti in rassegne e stage formativi dedicati ai giovani talenti della musica. "Ho accettato con entusiasmo di essere presidente di giuria di questo concorso perchè Cassandra, oltre a essere una grande cantante, è una professionista di rara sensibilità. Sono sempre felice di poter trasferire la mia esperienza ai giovani che si affacciano al mondo del canto, e soprattutto in un contesto elegante quale quello del 'Billions' a Roma con un palco vero e un pubblico vero". La nota artista bolognese terrà altre masterclass di canto e tecnica vocale il 17 febbraio presso la 'Music Station' a CastelMaggiore (BO), il 25 e 26 febbraio a Firenze presso la Scuola di Musica 'Medialab' e il 4 marzo a San Giovanni in Fiore (CS) presso la 'Music'K Modern School'.