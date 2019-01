Roma romantica a San Valentino: i luoghi e gli aneddoti più romantici della città

Il "tour di San Valentino" è una visita guidata in e-bike che, attraverso un percorso tematico nelle, vie, piazze e giardini di Roma, porterà alla scoperta di luoghi ed aneddoti legati alla passione, all'amore ad al romanticismo!



Pronti a bere dalla "Fontanella degli innamorati", o a "sbirciare" un'insolita Roma attraverso il buco di una serratura, dopo una passeggiata nel celebre giardino de "La grande bellezza"?



Soltanto 2 date per poter approfittare di questo percorso tematico: 14 e 16 Febbraio.

Si svolgerà durante il pomeriggio, con partenza dal Colosseo, e seguirà un percorso che permetterà di godere de tramonto in una zona panoramica della Città!



La visita si svolgerà a bordo di biciclette elettriche: il mezzo più "romantico" per godersi qualche ora Roma senza stress e fatica (grazie alla pedalata assistita).



Date e orari:

14 e 16 Febbraio 2019

Partenza ore 16:00

Rientro ore 19:00 (circa)



Info e costi:

https://www.romastarbike.com/it/tour-noleggio-bici/tour-di-san-valentino/

info@romastarbike.com