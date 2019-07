Roma Pigneto, - mostra fotografica di Matteo Casilli

Dal 1° al 6 luglio presso Spazio Faro sono ospitate le opere fotografiche dell’artista Matteo Casilli.



“Roma Pigneto” racconta la vita dello storico quartiere romano, simbolo della nuova società multiculturale e multietnica. Matteo Casilli mostra nei suoi scatti i volti di coloro che hanno scritto nel tempo la lunga e variegata storia di questo angolo della città eterna.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il “Pigneto Film Festival”, che dal 2018 coinvolge 5 filmaker stranieri e vari spazi artistici, attirando l’attenzione sulle problematiche che il quartiere affronta quotidianamente.



Matteo Casilli, classe 1983, nasce a Roma e qui intraprende il suo percorso di studi prima in regia e cinema presso il Dams (Università Roma Tre) e poi in fotografia presso la “Scuola Romana di Fotografia”. Dopo aver collaborato con Oliviero Toscani e Terry Richardson a New York, torna in Italia e realizza i reportage in b/n “Humans” (2017) e “Vive!” (2018) dedicati a tematiche sociali. Di natura diversa il progetto fotografico “Musician” – pubblicato da Marvis LabL nel 2017 – i cui protagonisti sono artisti del panorama musicale indie. Attualmente Matteo è impegnato nel progetto “Roma Pigneto”, che sulla scia di “Musician” diventerà presto un libro.



Vernissage: Lunedì 1° Luglio ore 19:00