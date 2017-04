Roma Photo Expo 2017. In un mondo in cui gli strumenti digitali rendono la fotografia alla portata più o meno di tutti, ma altresì la privano del suo valore di comunicazione e di espressione artistica, Roma Photo Expo 2017 ha come intento quello di farci riavvicinare alla stampa della fotografia , attraverso un percorso culturale nel quale l’esposizione degli scatti si fonde con la musica.

La manifestazione alla sua seconda edizione , avrà durata di tre giorni, 23,24,25 Aprile , nel quale saranno esposte le opere di moltissimi fotografi emergenti e non solo…. Inoltre verrà dato anche modo a giovani imprenditori di far conoscere le proprie idee innovative in altri settori commerciali.

IL TEMA - "Non vi è libertà ogniqualvolta le leggi permettono che l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa" (Cesare Beccaria)

Ma quando è che possiamo dire di essere veramente liberi? Questa è la domanda sottintesa nel tema dell'evento: la LIBERTA' . Dall'alba della storia gli individui hanno lottato per diventare padroni di sé stessi e delle proprie idee, trovando nell'arte uno degli strumenti più puri per realizzare questo fine vitale. La libertà è soprattutto scelta: poter scegliere cosa pensare e come rappresentarlo.

Modalità di Ingresso - Roma Photo Expo 2017

