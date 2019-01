Roma nascosta: il convento di Trinità dei Monti

Roma ad Hoc vi porta a visitare uno dei luoghi più esclusivi della città. Accanto alla chiesa di Trinità dei Monti, in un luogo privilegiato per la vista panoramica, sorge il convento dei Minimi fondato nel 1502. Percorreremo il chiostro, con le lunette contenenti un ciclo di affreschi cinquecenteschi che racconta la vita e i miracoli di San Francesco di Paola, e una serie unica di ritratti dei re di Francia.



Quindi entreremo negli spazi del convento che ospitano due stupefacenti anamorfosi e una meridiana catottrica, testimonianza dei complessi e innovativi studi sulla prospettiva e sull’ottica di Padre Emmanuel Maignan e del suo allievo Jean François Niceron, realizzate nel seicento. Procederemo nel refettorio, definito “la sala da pranzo più bella del mondo”, con le pareti affrescate dal maestro del tromp l’oeil, il gesuita Andrea Pozzo.



Termineremo la visita all’interno della chiesa di Trinità dei Monti per ammirare i vivaci cicli di affreschi di Daniele di Volterra e dei fratelli Zuccari.





Appuntamento h. 9.30 in Piazza della Trinità dei Monti (nei pressi dell’obelisco)



Costo visita guidata, comprensivo di biglietto d’ingresso: 18€ , 13€ minori di 18 anni, gratis minori di 12 anni + eventuale noleggio della radioguida € 1,50 a persona (obbligatoria se il gruppo supera le 10 persone).



Durata: 1 ora e mezza.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.