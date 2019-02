Motodays 2019 alla Nuova Fiera di Roma

Torna, alla Fiera di Roma, dal 7 al 10 marzo 'Roma Motodays'. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione si rivolge agli appassionati, agli esperti e non, per far scoprire lro le ultime novità di prodotto presentate dalle Case costruttrici italiane e internazionali.

Roma Motodays, il programma

Quattro giorni intensi di attività e di eventi dedicati agli appassionati delle due ruote motorizzate, che nel grande ‘contenitore’ di Roma Motodays potranno trovare il motociclismo in tutte le sue declinazioni: dalle novità di gamma, che si possono anche provare con la Riding 3 Experience, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road che hanno siglato imprese importanti come la vittoria dell’estenuante Dakar. E poi, personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest’anno persino la prima tappa di un trofeo nazionale.

Da non perdere il Rione Officine, un sguardo aperto sull’effervescente mondo della personalizzazione delle due ruote, così come l’area Vintage, che quest’anno vivrà di una doppia tematica: la “Moto in divisa”, i grandi mezzi a due ruote che hanno partecipato alla Seconda guerra mondiale, e un contest per club d’epoca, che esporranno i loro gioielli regalando ai visitatori un vero e proprio salto nel tempo con ambientazioni d’epoca per ogni singolo club.

Centrale nella vision di Roma Motodays è #2Wheels2Work, l’area dedicata al commuting e al trasporto casa-lavoro, con workshop e incontri istituzionali.

Grande novità della decima edizione è la #Borsa internazionale del turismo su due ruote, che vedrà operatori italiani e internazionali dialogare, stringere relazioni e ampliare le opportunità di #business. La Borsa internazionale si svilupperà all’interno dell’area àturismo #WelcomeBikers e avrà come fulcro il palco, sul quale si alterneranno autorità, operatori e viaggiatori. Insieme si analizzeranno le opportunità di viaggio, ma soprattutto si discuterà sullo sviluppo del mototurismo come volano fondamentale di opportunità commerciali per i territori.

Non mancheranno le attività esterne, con la pista, il flat-track, le evoluzioni degli stunt-man e l’imperdibile #RidingExperience, il marchio di fabbrica di Roma Motodays, che consente agli appassionati di provare le moto messe a disposizione dalle case in un tour esterno al quartiere fieristico, per apprezzare al meglio le caratteristiche dei mezzi.

E, testimonial d'eccezione, dell'undicesima edizione di Roma Motodays, saranno Carl Fogarty e Tony Cairoli presenti in Fiera Roma per raccontarsi e incontrare i fan.

Roma Motodays è dal 7 al 10 marzo alla Fiera di Roma.