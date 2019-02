Luigi Restivo all'Acustico Club coi suoi CantoAutori

Il performer Luigi Restivo torna ad esibirsi nel Lazio con un doppio appuntamento che vedrà l’artista messinese impegnato sabato sera (16 febbraio) alle 21,30 all’Acustico Club di Roma (via Ennio Quirino Visconti 61/A) e domenica a Frosinone con una doppia data del suo show intitolato CantoAutori.



In scena vedremo – come ormai ci ha abituato da diverse stagioni, una scaletta di brani famosissimi arricchiti sempre da arrangiamenti congeniali al mood e al contesto della serata



CantoAutori del resto è un diario musicale in viaggio ideato, diretto e interpretato dallo showman Luigi Restivo attraverso i più significativi brani della musica cantautorale del BelPaese.

La voce di Luigi Restivo nella serata di sabato sarà accompagnata in una versione totalmente acustica dalle due chitarre di Marco Cataldi e Fabio Greco.



Nello show di domenica a Frosinone entreranno in scena anche Giacomo Ronconi (chitarra), Francesco Luzzio al basso, Giuseppe Mongi alla batteria e Roberta Tucciarelli al violino per un viaggio di due ore circa lungo l’Italia, da nord a sud, con approdo inevitabilmente in Sicilia.



Il maestro Luigi Restivo, messinese, classe '83 ma da oltre dieci anni a Roma, è laureato in Canto Pop presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone con 110 e lode, con un tesi inerente all’ultimo periodo artistico di Lucio Battisti, segnato dalla collaborazione con Pasquale Panella e vanta un' esperienza artistica che va dal ca1nto alla recitazione. Ha studiato con Rosalba Lazzarotto (Jazz), Fulvio Tomaino (soul e blues), Paola Neri (vocal coach Notre Dame de Paris, Tosca di Lucio Dalla, Dracula della PFM), Fabrizia Barresi (interpretazione, armonia ed improvvisazione), Marco Morbidelli (docente Bsmt di Bologna), Marilena Gatti (docente Conservatorio di Latina) per il canto lirico, Raffaella Misiti, Melania Maggiore, Anna Maria di Marco, Antonella Neri e Antonio Juvarra. Approfondisco gli studi legati alla voce nel musical theatre con i docenti dell’“American Musical Theatre Academy” di Londra.



Segue seminari tenuti da Maria Pia De Vito, Silvia Mezzanotte ed Elisa Turlà.

In possesso dell’attestato Voicecraft "CFP", che riconosce la messa in pratica delle “figure obbligatore” e delle “qualità vocali” facenti parte del metodo.



La formazione musicale continua studiando pianoforte complementare, teoria e armonia con Fabrizio Pieroni.



Come attore ha frequentato la scuola Auroville diretta da Augusto Zucchi, e corsi e laboratori tenuti da Beatrice Bracco e Mario Grossi (Centro Sperimentale di Cinematografia).



Tra il 2006 e oggi ha lavorato in musical importanti come "Jesus Christ Superstar" e "Reefer Madness" (musical off-broadway rappresentato per la prima volta in Italia), ma anche testi di prosa che vanno da Ionesco (in una rielaborazione dal titolo Ionescando) fino a Goldoni (L’impresario delle Smirne) e Shakespeare (Riccardo III), passando anche tra testi inediti come Delitto in palcoscenico, Il codice Sacripante, Love's Anatomy e molti altri....



Inizia la pratica di d’insegnamento dal 2012 presso diverse strutture romane, seguendo singolarmente allievi dai 5 anni fino agli oltre 70 anni d’età, dirige inoltre laboratori sul musical con spettacolo finale.

Nella capitale è vocal coach di tre nuove band emergenti: i Sensuth, i Montreal prodotti dai Velvet e i The Wir.

Gallery