Roma Legion, una filosofia di allenamento

Roma Legion non è solo una palestra, ma una filosofia di allenamento. Qualità, educazione al movimento e piacere nel condividere la passione per il benessere. Le classi ad alta intensità sono controllate sia da un punto di vista tecnico che fisiologico, ossia con livelli graduali di difficoltà degli esercizi che permettono il controllo consapevole della fatica che si sta affrontando.

Roma Legion adotta un metodo di allenamento consapevole e qualitativo, a cui si ispirano tutte le classi dell'associazione.Il termine Educational Lab, difatti, esprime bene il lavoro proposto, utile sia ai professionisti e atleti di livello che necessitano costantemente di alti livelli di prestazione atletica, sia a chi vuole semplicemente mantenersi in forma. Si praticano sia allenamenti ad alta intensità per tutti coloro che perseguono l’obiettivo di ottenere un rafforzamento della struttura muscolare e articolare in poco tempo, sia classi dedicate interamente al movimento e alla conoscenza del corpo nello spazio partendo da semplici livelli di locomozione fino a raggiungere a compiere movimenti nelle tre dimensioni spaziali.

Roma Legion, inoltre, è il principale punto di riferimento per la preparazione atletica e il condizionamento metabolico, chiamato anche Met Con o Metabolic Conditioning. Rispetto agli allenamenti tradizionali, il Met Con prende di mira tutti i sistemi energetici nello stesso allenamento, naturalmente con enfasi maggiore di uno rispetto all'altro in base alla tipologia di allenamento proposto e alla programmazione in atto.

Allenamenti di breve durata bruciano più calorie di quelle che potresti trovare con la maggior parte degli allenamenti cardio o di allenamento della forza tradizionali. Non ti resta che venire a scoprirlo di persona, il gruppo Roma Legion ti aspetta con il suo Team Leader Nicola Orlando, presso il centro RSO di Roma.