Roma. Illustrazioni di illustri fotogrammi,la mostra

Giovedì 14 novembre alle ore 19.00, presso il Vegan Street Food VeGusta, si inaugura la mostra intitolata "Roma. Illustrazioni di illustri fotogrammi" di Alessandro Cives. Si tratta di illustrazioni realizzate in grafica vettoriale e ispirate a fotogrammi appartenenti ad alcune tra le più significative pellicole del cinema italiano ambientato a Roma che vanno dagli anni del neorealismo fino ai nostri giorni. Tutte le rielaborazioni sono state realizzate da Alessandro Cives.

L'inaugurazione è quindi prevista per giovedì 14 novembre alle ore 19.00 presso il Vegan Street Food VeGusta in Via delle Palme, 31 100#, Roma.

Le illustrazioni resteranno poi esposte fino al 16 dicembre 2019.

Aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00

(domenica fino alle 22.30)

(Chiusura settimanale: martedì).